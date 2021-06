“Het grootste winstpunt is dat mensen het nu zelf kunnen beslissen, maar verdwijnen gaat het niet”

nieuws

Barbershop De Zwarte Raaf Foto: Wouter Holsappel

Mondkapjes hoef je vanaf volgende week zaterdag niet meer verplicht te dragen bij een kappersbezoek. “Het is fijn dat ik nu niet meer als een politieagent hoef rond te lopen.”

“We hebben een hele bijzondere periode achter de rug”, vertelt kapper Ronald de Bont van barbershop De Zwarte Raaf. “Sinds we in maart weer open mochten hebben we ons als bedrijf ook altijd gehouden aan de mondkapjesplicht. We hebben er ook nooit problemen mee gehad. Wel was het soms lastig. Bijvoorbeeld in het geval van het bijwerken van gezichtsbeharing, waarbij zo’n kapje dan wel af mocht. En voor ons was het ook niet altijd makkelijk. Je staat toch acht uur in een kapperszaak met een mondkapje op, de afgelopen week met tropische temperaturen. Dus daarom heel blij dat die vrijheid er nu komt om het zelf te beslissen.”

“Benieuwd hoe het zich gaat ontwikkelen”

Toch denkt De Bont niet dat de mondkapjes gaan verdwijnen in de kapperszaken. “Sommige jongens die bij mij knippen zullen met veel plezier het mondkapje in de broekzak houden. Maar er zullen er ook zijn die zeggen dat ze hem ophouden. En dat is prima. Ik kan me ook voorstellen dat we er vanaf volgende week zaterdag rekening mee gaan houden. Dat als je iemand van een oudere doelgroep in de stoel krijgt dat je toch besluit om het mondkapje op te zetten. Ik ben in ieder geval heel benieuwd hoe zich dit de komende tijd gaat ontwikkelen.”

Veel minder studenten en Engelssprekenden

Met de kapperszaak gaat het ondertussen ook goed. “We zijn inmiddels al weer drie maanden open. En het gaat goed, maar we zitten nog lang niet op het niveau van voor de coronacrisis. Ons vallen ook een aantal dingen op. Zo merken we dat er veel minder jonge mensen, studenten, langs komen. We hebben de indruk dat veel studenten nog niet in Groningen verblijven. Dat geldt ook voor de internationale studenten. Ik heb hier zes stoelen staan en voor de coronacrisis werd één van die stoelen ieder half uur wel bezet door een Engelssprekend persoon. Dan moet je denken aan mensen uit Rusland of Azerbeidzjan. Die zijn er nu niet. Wellicht dat dat vanaf september weer komt.”

“Structuur is weg”

Maar er valt De Bont nog iets op. “Ik weet niet hoe het bij jezelf zit, maar de structuur lijkt een beetje weg te zijn. Waarbij je normaal om de vier weken naar de kapper ging, is dat nu veel minder structureel. Ook merken we dat mensen die in de stad werken niet meer bij ons komen. Waarschijnlijk door het thuiswerken kiezen zij er voor om naar hun eigen lokale kapper in Ten Boer of Zuidhorn te gaan. Ik ben benieuwd of die mensen ook weer terug gaan komen.”

“Zorgen dat het niet zo ver komt”

Demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid liet zaterdag in een brief aan de Tweede Kamer weten er rekening mee te houden dat het coronavirus in de herfst opnieuw op gaat leven en dat een nieuwe lockdown niet is uitgesloten. “De wens is de vader van de gedachte, maar ik zie het positief in dat het niet zo ver gaat komen. We moeten er voor zorgen dat het ook niet zo ver komt. Het is nu een stuk duidelijker geworden hoe je er mee om gaat en daarnaast zie je dat de vaccinatiegraad flink toeneemt. Mochten er wel weer nieuwe maatregelen nodig zijn dan kunnen wij onze zaak daar weer snel op aanpassen. Onze winkel is namelijk nog volledig ingericht waardoor we snel kunnen schakelen.”