Herdenkingsactie op Grote Markt voor omgekomen vluchtelingen

nieuws

Foto: webcam Grote Markt - https://www.youtube.com/channel/UCoGAnM2Ek-KVDEQiyuN_XGg

Aanstaande zaterdag doet het vluchtelingencomité Groningen mee aan de landelijke actie “44.000 namen”. Om 12.00 uur worden op de Grote Markt gevluchte mensen herdacht die omkwamen aan de Europese grenzen.

De namen van de mensen, de plaats van herkomst en de plek waar mensen gevonden zijn, worden op houten gedenktekens geschreven. Deze gedenktekens vormen samen een nationaal herdenkingsmonument, die op 20 juni (Wereld Vluchtelingen Dag) op het strand in Scheveningen zullen verrijzen als een groots pop-up monument.

De actie is geiniteerd door MiGreat. De vluchtelingen zijn meestal naamloos verdronken op zee of door uitputting, honger of bevriezing aan de grenzen van Europa.