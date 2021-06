Henk de Koe nieuwe hoofdtrainer zaterdagselectie VVK

nieuws

Henk de Koe (r) wordt de nieuwe trainer van de zaterdagselectie van VVK. Voorzitter Perry Visschedijk (l) laat weten blij te zijn. Foto: VVK

Henk de Koe wordt de nieuwe hoofdtrainer van de zaterdagselectie van voetbalvereniging VVK. Dat is zaterdag bekendgemaakt.

Voor De Koe is VVK geen onbekende. In het verleden is hij trainer geweest bij de zondagafdeling van VVK. “Henk is een gedreven trainer met jaren aan ervaring”, laat VVK weten. “Hij heeft een duidelijke visie en heeft vanuit het bestuur de doelstelling meegekregen om met het team te promoveren. De afgelopen jaren had de zaterdagselectie al willen, kunnen en zelfs moeten promoveren. Helaas gooide het coronavirus roet in het eten. De selectie is zeer blij met de keuze voor de Koe en kan niet wacht om met de nieuwe trainer aan de slag te gaan.”

De Koe is op dit moment nog trainer bij FVV in Foxhol.