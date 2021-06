‘Helft van alle volwassenen heeft eerste prik gekregen’

nieuws

Foto Wouter Holsappel. Corona, inenting,vaccinatie

De helft van alle volwassen Nederlanders die een vaccinatie tegen corona willen hebben, heeft inmiddels een eerste prik gehad. Dat heeft demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid bekendgemaakt.

Van de groep die een vaccinatie heeft gekregen is een kwart volledig ingeënt. In totaal zijn er in Nederland nu tien miljoen prikken gezet. Het gaat om zowel eerste als tweede prikken. De verwacht is dat rond 15 juli alle volwassen Nederlanders die dat willen een eerste prik hebben gehad. De eerste vaccinatie werd gezet op 6 januari.

Het vaccinatieprogramma in Nederland is de afgelopen weken flink op stoom gekomen. Vrijdag kregen dertigers geboren in 1983 de mogelijkheid om een afspraak te maken. Jaargang 2003 is de laatste groep die een uitnodiging gaat krijgen. Komende week komt de Gezondheidsraad met een advies over het vaccineren van tieners.