Havos Vastgoed gaat na aangifte door met intimidatie Sikkom-journalist

nieuws

Journalist Willem Groeneveld van stadsblog Sikkom heeft zaterdagavond bezoek gekregen van het bedrijf Havos Vastgoed. De journalist en de NDC Mediagroep deden afgelopen donderdag aangifte tegen het bedrijf wegens intimidatie en het delen van persoonsgegevens. Dat meldt het Dagblad van het Noorden zondag.

Groeneveld schreef afgelopen week een kritisch artikel over Havos Vastgoed. Het bedrijf zou verschillende fietsen hebben meegenomen bij een aantal studentenwoningen aan de Oostersingel. Donderdagochtend schrok de journalist wakker van lawaai. Hij zag vervolgens hoe medewerkers van het bedrijf ongeveer twintig fietsen voor zijn woning parkeerden. Ook zou het privéadres en het telefoonnummer van Groeneveld openbaar zijn gemaakt. Zaterdagavond stond de dochter van vastgoedondernemer Han Vos op de stoep met een bloemetje en een fles wijn. De actie was bedoeld om de journalist te feliciteren omdat hij zaterdag jarig was. Ook was een accordeonist aanwezig die ‘Lang zal ze leven’ speelde en er was iemand die alles filmde.

“Dit voelt als de zoveelste poging om mij te intimideren en te jennen”, meldt Groeneveld aan het Dagblad van het Noorden. “Uit de verte hoorde ik die accordeon al verjaardagliedjes spelen. Ik dacht: of het zijn vrienden die een toffe stunt doen, of het is Havos.” Het filmpje is inmiddels gedeeld met diverse mensen. Groeneveld heeft de cadeaus niet aangenomen. Vos zegt tegen het Dagblad dat als de actie niet gewaardeerd wordt er maar geschreven moet worden wat klopt.

Deel dit artikel: