Harense haring happen: ‘stevig, fris en goed vet’

Sinds vandaag is-ie weer in heel het land te koop: de Hollandse Nieuwe. Visboeren in Haren maken er een feestje van met slingers, banners en korenwijn.



Als visboer John Vos vanochtend iets voor half elf zijn viskar aan het opbouwen is, staan er al meer dan tien mensen op hem te wachten. ‘Ik ben opgevoed met haring. Vandaar dat we lekker op tijd zijn,’ zegt een vrouw. Elk jaar wil ze er als eerste bij zijn als de Hollandse Nieuwe weer over de toonbank gaat.

En hij valt in de smaak. ‘Een stevige, goed vette haring.’ Een andere klant van visboer John heeft zojuist de eerste helft van zijn haring soldaat gemaakt. Hij komt elke week en proeft een groot verschil met de laatste keer. ‘Dit is gewoon weer een frisse.’ Hap, slik, weg. ‘Lekker.’

Jaarlijks rond deze tijd geldt de eerste verkoopdag van de Hollandse Nieuwe als de start van het nieuwe haringseizoen. De oude haring, van het vorige visseizoen, maakt dan plaats voor de nieuwe, verse en vetgegeten vangst.

‘Maar het verschil tussen die oude en nieuwe haring is veel kleiner dan vroeger. De koel- en vriestechnieken zijn tegenwoordig zo verbeterd,’ legt visboer John uit. ‘Uiteraard zit er nog wel verschil in. De Hollandse Nieuwe is malser, frisser en zilter.’

Om het af te maken, serveert John een gratis borreltje voor de liefhebber. ‘De combinatie nieuwe haring en korenwijn prikkelt een beetje op de tong. Dat is ook weer een belevenis.’

Bij een Harense viswinkel even verderop zijn ze vanochtend extra vroeg opgestaan. Normaal openen ze om 10.00 uur, vandaag om 08.00 uur. ‘De nieuwe haring is een feestje voor echte haringliefhebbers,’ vertelt eigenaar Manuela Wiersema.

Om haar feestje compleet te maken heeft ze gevel en terras versierd met slingers, vlaggen en banners. Even voor tienen trekt dat de eerste hongerige klanten aan. ‘Mijn vrouw zei: ze zijn altijd zo heerlijk, die nieuwe haringen, haal ze even op. En nu moet ik ze ook gelijk voor de buurvrouw meenemen.’

Over de verwachting van de smaak kan de man niks zeggen. Zelf lust hij geen vis.