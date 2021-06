Haren boos over onderhoud zandwegen: ‘geschiedenis wordt vernield’

Boosheid in Haren over de manier waarop de gemeente Groningen de eeuwenoude zandwegen onderhoudt. ‘Precies dat wat je niet moet doen, hebben ze gedaan.’

Na de gemeentelijke herindeling heeft de gemeente Groningen er zo’n veertig kilometer zandweg bij gekregen uit de voormalige gemeente Haren. Afgelopen november werd gestart met groot onderhoud. Bijna overal werd een nieuwe laag fijn zand gestort, soms van enkele tientallen centimeters hoog.

‘In het verkeerde seizoen, het verkeerde zand, het verkeerde profiel en op de bermen. Allemaal verkeerd.’ Jan Wittenberg van de Stichting Landelijk Gebied Haren heeft er geen goed woord voor over. ‘Als het droog is, is het hier één grote stuifboel. En het zand spoelt in de bermen, een vernietiging van de biodiversiteit die daar aanwezig was.’

Wittenberg stoort zich eraan dat de gemeente het zandwegenonderhoud laat doen door ‘mensen die er geen verstand van hebben.’ Vooral, omdat zijn stichting en omwonenden de kennis wel in huis hebben, vindt hij.

Raadslid Ietje Jacobs-Setz (VVD) is het met Wittenberg eens. Daarom heeft zij hier, samen met een aantal andere partijen, vragen over gesteld aan het gemeentebestuur. Ze hoopt dat de gemeente de expertise van belangengroepen, omwonenden en ambtenaren van de vroegere gemeente Haren voortaan zal benutten.

Jacobs-Setz: ‘Veertig kilometer zandweg was voor de gemeente Haren een essentieel onderdeel van de infrastructuur. Voor de nieuwe gemeente Groningen is dat maar een heel klein onderdeel. Ik heb het idee dat de zandwegen zijn onderhouden op de manier waarop asfalt en stenen worden onderhouden.’

Zo heeft de gemeente bijvoorbeeld geprobeerd om de zandwegen zo vlak mogelijk te maken. Terwijl veel zandwegen oorspronkelijk een bolle en golvende vorm hadden.

Wittenberg laat een foto zien van de Onneresweg, vóór het recente onderhoud van de gemeente. ‘Die weg ligt hier 1500 jaar. Dan kan je dat toch niet zomaar met grote machines even rechttrekken? Dan verniel je toch de geschiedenis?’

Het gemeentebestuur zal binnenkort reageren op de vragen over het zandwegenonderhoud.