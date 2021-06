Hanzestudent Dennie Jager wint 10.000 euro met exoskelet-startup

sport

Foto via Hanzehogeschool

Met zijn onderneming ExoDevo is de 25-jarige Dennie Jager, student aan de Hanzehogeschool in Groningen, dé winnaar geworden van de Rabo Ondernemersprijs. Jager kreeg donderdag 10.000 euro uitgereikt door de vakjury.

Jager studeert technische bedrijfskunde aan de Hanzehogeschool. Samen met studenten van de Health Hub Roden startte Jager een onderzoek naar exoskeletten, die gebruikt worden voor mensen met zwaar en repetitief werk.

Maar de exoskeletten bieden mogelijk ook een uitkomst voor mensen met een beperking, zoals dat ook bij Jager het geval is. Door een brommerongeluk liep Jager een dwarslaesie op en hij zit sinds zijn negentiende in een rolstoel. Enige tijd later kocht Jager dankzij een stichting een exoskelet en bewees zo dat het hulpmiddel hem weer kon laten lopen.

Marlena Conen met haar bedrijf Klapstoel Academy werd tweede en sleepte een bedrag van 4.000 euro in de wacht. De derde prijs, ter waarde van 3.000 euro, ging naar Eric Tchepanou met zijn bedrijf Equilibrate Tuxn.

