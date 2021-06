GSb: ‘Hoe kun je met droge ogen 800 euro vragen voor een schoenendoos?’

nieuws

Foto: Blockhouse

De Groninger Studentenbond heeft donderdag met verbazing gereageerd op de huurprijzen die worden gevraagd voor studentenkamer in het Blockhouse. De kamers in het pand, een voormalig kantoorgebouw van KPN aan de Reitemakersrijge in Groningen, gaan minimaal 800 euro per maand kosten.

De tweehonderd kamers in het pand zijn voornamelijk bedoeld voor buitenlandse studenten en worden daarom gemeubileerd opgeleverd. De huurprijzen, die beginnen bij zo’n 800 euro per maand, zijn volgens de GSb twee keer zo hoog als bij een normaal huurcontract voor een vergelijkbare woonruimte. “Dit is echt verbazingwekkend veel. Veertig euro per vierkante meter per maand”, vertelt GSb-voorzitter Marinus Jongman aan de Groninger Internetcourant.

De woningen zijn bedoeld voor zogenaamde ‘short stay’-bewoning. De studenten mogen er niet langer dan een vier maanden woningen, maar daar hebben verhuurders inmiddels slimme oplossingen voor bedacht en omzeilen deze regels. Volgens de GSb weten buitenlandse studenten vaak niet waar ze voor tekenen, zo stelt Jongman: “Die internationale studenten komen hier en tekenen vervolgens zonder het te weten een contract, waarin ze nul komma nul rechten hebben en maandelijks torenhoge huren betalen. Dan komen ze erachter dat ze veel te veel betalen ten opzichte van andere studenten. Vervolgens komen ze bij ons huurteam terecht en moeten wij tegen ze zeggen dat ze niks aan de prijs kunnen doen en ze ook niet onder hun contract uit kunnen.” De GSb vindt dat de gemeente voorwaarden moet stellen in de vergunningverlening en zo nieuwe ‘short stay’-locaties strenge voorwaarden opleggen.

Woensdag werd bekend dat de eerste woningen in het complex in augustus worden opgeleverd, terwijl er nog aan het pand wordt gewerkt. De verwachting is dat de verbouw van het pand in december helemaal klaar zal zijn. Behalve woonruimte beschikt het gebouw op de begane grond ook over een horecagelegenheid en werk- en studieplekken.