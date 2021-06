“Grote kansen voor emissievrij vilegen in Noord-Nederland”

nieuws

Foto: Groningen Airport Eelde

Er liggen in de nabije toekomst grote kansen op het gebied van elektrisch vliegen voor Noord-Nederland. Dat blijkt uit recent onderzoek.

Door de komst van elektrisch vliegen is er sprake van een betere ontsluiting en kansen voor de noordelijke economie. Het onderzoek is uitgevoerd door een projectteam van Stichting PEN EM en M3 Consultancy, in samenwerking met Groningen Airport Eelde en NewEnergyCoalition. Het onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door de provincies Groningen en Drenthe, de gemeente Groningen, de NOM, Hive.Mobility en de Rijksuniversiteit Groningen.

De belangrijkste bevinding is dat passagiersvluchten met volledig elektrisch aangedreven vliegtuigen – wat vanaf rond 2025 mogelijk is – veel meer routes economisch rendabel zullen worden en het daarmee kansen biedt om de regio vanaf Groningen Airport Eelde veel beter én duurzaam te verbinden met belangrijke Europese bestemmingen. De stap naar vliegen op batterijen of waterstof past bovendien volledig in de transitie naar duurzame energiesystemen. Bovendien maken deze vliegtuigen nauwelijks geluid.

Op termijn zullen batterij-elektrische vliegtuigen met 9 tot 19 stoelen vluchten van meer dan 500 km kunnen uitvoeren. Verder is de verwachting dat vliegen op waterstof vluchten met fossiele aandrijving gaan vervangen. Verwacht wordt dat over tien jaar vliegtuigen met 50-70 stoelen en over circa vijftien jaar ongeveer 150 stoelen, ook bestemmingen zoals bijvoorbeeld Spanje emissie-vrij bereiken.