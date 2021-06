Groningse horeca druk met voorbereidingen op Nederland-Tsjechië: “Slingers en tv-schermen”

nieuws

In café Aan de Amstel is alles oranje. Foto: Kim Boonstra

In de Groningse horeca wordt zondagmiddag nog druk gewerkt om alles in gereedheid te brengen voor de EK-wedstrijd Nederland-Tsjechië die om 18.00 uur begint. “Het gaat super worden.”

“Ik ben inmiddels geopend”, laat Jules Carels van café Amicitia aan de Noorderstationsstraat rond 15.00 uur weten. “Er zitten hier nu zeven mensen maar ik verwacht dat het straks tegen 18.00 uur wel drukker gaat worden. Ik heb alles versierd, zowel binnen als buiten. En er staan twee televisietoestellen. Ik heb afgelopen week nog een extra toestel opgehaald zodat iedereen straks de wedstrijd goed kan volgen. En ik hoop uiteraard dat het een leuke dag gaat worden, met een schier resultaat. Dan kunnen we een mooi feestje gaan vieren.”

Aan de Amstel: “Mensen komen met cadeautjes en bloemen aanzetten”

Ook aan de Veemarktstraat wordt nog druk gewerkt. “Haha, je hoort dat op de achtergrond hè?”, zegt Kim Boonstra van café Aan de Amstel. “We hebben alles versierd, buiten staat een scherm en binnen staan vier schermen. Op dit moment zetten we de laatste puntjes op de ‘i’.” Boonstra zegt ook dat ze helemaal vol zit. “Iedereen heeft gereserveerd. Er kan niemand meer bij. Ja, echt geweldig. Dit voelt heel goed. We hebben als horeca hele slechte vijftien maanden gehad. Maar wat er nu gebeurt voelt weer een beetje als vanouds. Mensen zijn ook zo blij hè? Ik krijg cadeautjes en bloemen van mensen die zo blij zijn dat ze weer langs mogen komen. Ja, dat doet mij heel veel. Echt geweldig.”

Koning te Rijk

Door de versoepelingen van de coronamaatregelen is er vanaf dit weekend weer meer ruimte ontstaan voor de horeca. Zo gelden er geen sluitingstijden meer. “Doordeweeks sluiten we om 22.00 uur, we houden het netjes”, geeft Carels aan. “Maar als het vanavond gezellig is dan wordt het misschien wel wat later. Mensen hebben er ook zin in. Dat zie je ook in de binnenstad. Ze waren hier echt weer aan toe.” Carels is zelf ook blij. “Ik voel me echt weer een Koning te Rijk. Het is helemaal fantastisch. En natuurlijk speelt het mooie weer ook mee.”

“Tussen 17.30 en 18.00 uur wordt er gedronken op mijn kosten”

Hoe de wedstrijd zondagavond gaat verlopen. “Ik verwacht dat we Tsjechië met 2-0 of 3-0 gaan verslaan. Maar als ik zou mogen kiezen dan zou ik zeggen dat het mooi zou zijn als Nederland eerst op een 0-1 achterstand komt en dan in de slotfase van de reguliere speeltijd op 2-1 gaat komen. Dat zal zo’n ontlading geven, zoveel euforie brengen. Dat zou super zijn, hoewel het wel slecht voor mijn hart zou zijn, haha.” Volgens Carels is iedereen vanavond welkom. “Tussen 17.30 en 18.00 uur wordt er gedronken op mijn kosten, maar als je dan om 18.00 uur vertrekt dan betaal je alsnog de kosten, haha.”