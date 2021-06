Groningse band Cirrus Minor presenteert nieuwe single in EM2

nieuws

De band Cirrus Minor. Foto: Jan Westerhof

De Groningse rockband presenteert op 24 juli zijn nieuwe single ‘Road to Ruin’. De presentatie vindt plaats in EM2 op het oude Suikerunieterrein.

De band werd vier jaar geleden opgericht en bestaat uit zanger en gitarist Kevin Bos, zanger en basgitarist Bram Vink en zanger en drummer Lars Spijkervet. In 2018 wonnen de ze finale van de POPgroningen Talent Award. De afgelopen jaren hebben ze diverse optredens gegeven in en rondom Groningen. Volgens EM2 gaat het een avond worden in de stijl van stoner rock vergelijkbaar met het geluid van bands als Triggerfinger en Queens of the Stone Age.

Het voorprogramma wordt gevuld met een optreden van The Desmonds. Hun muziek kan vergeleken worden met het geluid van de Amerikaanse rockband The Strokes. Het programma start om 20.00 uur.