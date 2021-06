Groningse actiegroep pleit in Den Haag voor afschaffen hondenbelasting

nieuws

De Groningse actiegroep Hondenbelasting, weg ermee!! heeft dinsdag een brief gestuurd naar alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer en minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken om het heffen van hondenbelasting uit de gemeentewet te schrappen.

In de Tweede Kamer wordt aanstaande donderdag gedebatteerd over het onderwerp. De Groningse actiegroep heeft zich aangesloten bij het Burgerinitiatief Stop Hondenbelasting waarvoor al ruim 60.000 handtekeningen zijn verzameld. In de brief aan de fractievoorzitters en de minister wordt de Groningse situatie uitgelegd en maakt de actiegroep duidelijk dat de hondenbelasting afgeschaft moet worden.

Hoogste hondenbelasting in Nederland

“Ruim twee jaar geleden was de herindeling van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer een feit”, schrijft Marianne Suurmeijer van Hondenbelasting, weg ermee!! “In Groningen wordt al sinds jaar en dag hondenbelasting geheven, in Haren en Ten Boer was deze al lang afgeschaft. Tijdens de begrotingsvergadering op 13 november 2019 werd in het kader van de harmonisatie van de belastingtarieven door het gemeentebestuur van Groningen besloten om met ingang van 2020 ook hondenbelasting te gaan heffen in de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer.” Het gevolg was dat de inwoners geconfronteerd werden met de hoogste hondenbelasting in Nederland.

Onbillijk

Omdat de gemeenteraad in november 2019 inzag dat lastenverzwaring een probleem kon zijn kwam men met de motie ‘Verruiming kwijtschelding hondenbelasting’. Met de motie werd het Stadsbestuur verzocht om inwoners van de gemeenten Haren en Ten Boer met een laag inkomen in aanmerking te laten komen voor een verruimde kwijtschelding. Met de motie werd ook opgeroepen om inwoners in Haren en Ten Boer minder te laten betalen dan hond eigenaren in de oude gemeente Groningen. Uiteindelijk werd besloten om in Haren en Ten Boer helemaal geen hondenbelasting te heffen. “Het Stadsbestuur vond het onbillijk om de hondeneigenaren met een laag inkomen uit de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer in 2020 hondenbelasting te laten betalen omdat zij bij aanschaf van hun hond(en) niet wisten dat er hondenbelasting geheven zou gaan worden.” Volgens Suurmeijer komt daarbij dat mensen in Haren en Ten Boer vaak meerdere honden hebben genomen omdat er geen belastingregels waren.

“Onbehoorlijk bestuur”

Het Stadsbestuur liet echter ook weten dat deze regeling alleen in 2020 van kracht kon zijn. Vanwege de harmonisatie van de belastingtarieven moeten twee jaar na een herindeling dezelfde belastingregels voor alle inwoners gelden. “Uit de tarievennota blijkt dat de hondenbelasting nu nog verder omhooggaat. Dit jaar moet voor 1 hond 133,80 euro betaald worden, voor 2 honden 332,40 euro en voor 3 honden 660,60. Inwoners in Ten Boer en Haren met een laag inkomen kunnen alleen een kwijtschelding krijgen van ongeveer 75 euro voor de eerste hond. Voor de overige honden worden ze volledig belast. Dit is toch te triest voor woorden? Wij zijn van mening dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.”

Doorgaan, verlagen of afschaffen

Wat er in Groningen precies gaat gebeuren is nog onbekend. Dit wordt duidelijk tijdens het aanstaande voorjaarsdebat. Op tafel liggen drie voorstellen. Of er wordt doorgegaan met het heffen van de hoge hondenbelasting, de bedragen worden verlaagd of de belasting wordt afgeschaft. De actiegroep heeft de hoop dat de hondenbelasting uit de gemeentewet gehaald gaat worden. Het onderwerp wordt donderdag om 16.00 uur besproken in de Tweede Kamer.