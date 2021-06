Gronings bedrijf ontwikkelt digitale scheurmeter voor gebouwen, bruggen, dijken en tunnels

nieuws

Foto: 5Groningen

Binnen 5Groningen heeft het bedrijf Stabi Alert een digitale meter ontwikkeld die met behulp van sensoren en 5G in drie richtingen scheuren meet in gebouwen, bruggen, dijken of tunnels.

“Hier in het aardbevingsgebied zie je veel verzakkingen en schade aan gebouwen. Ik zag dat ingenieurs rekstrookjes op scheuren plakten en om de week de ontwikkeling van de scheur bekeken”, vertelt Arjen Miedema, eigenaar van Stabi Alert. “Dat kan beter en efficiënter, dacht ik. Met behulp van algoritmes kunnen we drie vectoren/richtingen meten en op die manier de scheur monitoren. Deze richtingen komen overeen met de beweging van de scheur in de muur. Als een tunnel uit 25 segmenten bestaat dan kun je bijvoorbeeld 25 scheursensoren ophangen. De scheursensoren brengen samen de hele tunnel in beeld en laten zien hoe de segmenten ten opzichte van elkaar bewegen.”

De scheurmeter gaat volgens Miedema veel tijd en geld besparen: “Hiermee is het niet meer nodig om regelmatig naar de scheurmeter toe te reizen, een weg af te zetten of een spoor stil te leggen. De scheurmeter stuurt elk uur een signaal, zodat je de ontwikkeling van een scheur gedurende een aantal jaren kunt monitoren. En dat scheelt veel tijd, geld en CO2.”