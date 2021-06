Groningers massaal de kroeg in na versoepelingen

nieuws

Foto Anneloes Struik. Rijen voor de kroeg.

De uitgaansstraten in het centrum waren zaterdagochtend vroeg meteen bomvol. Vanwege de versoepeling van de coronamaatregelen waren de nachtkroegen en de clubs vanaf middernacht ook weer open.

De mensen hebben het stappen gemist en zochten meteen de gezelligheid op in de binnenstad. Voor veel gelegenheden stonden rijen mensen om binnen te komen. Waar geen anderhalve meter afstand gehouden hoefde te worden moest een negatieve coronatest overhandigd worden.

Daar werd aan het begin van de nacht streng op gecontroleerd. Wie geen negatieve test had kwam niet naar binnen.

Vrijdag overdag konden mensen zich laten testen in de Bornholmstraat. Via een app op de telefoon kon men bij de ingang van de horecagelegenheden het negatieve testresultaat aan de portiers of ander personeel laten zien. En dan kon het feest echt beginnen.