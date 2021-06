Groninger Molens geopend tijdens Groninger Molenweekend

nieuws

De molen Germania in Thesinge. Foto: Google Maps

In de provincie Groningen vindt zaterdag en zondag het Groninger Molenweekend plaats. Diverse molens zijn voor het publiek geopend.

Poldermolens, korenmolens en pelmolens. Het aanbod van molens in de provincie is groot. Het doel van het Groninger Molenweekend is om mensen bij de molens in hun buurt en de hele provincie te betrekken. Het evenement vindt altijd plaats in het tweede weekend van juni. Niet alle molens zullen geopend zijn. Het Groninger Landschap, dat vijftien korenmolens en drie Amerikaanse windmolens beheerd, laat weten dat hun molens wel voor het publiek geopend zijn. Andere molens zijn digitaal of alleen mondjesmaat te bezoeken.

De stichting Erfgoedpartners heeft ervoor gekozen om 2021 uit te roepen tot het jaar van de Groninger Molenzomer. In het kader hiervan is er een molenfietsroute van ongeveer 52 kilometer samengesteld. Deze route loopt langs zeven molens in Noord-Groningen. De fietsroute vind je op deze pagina. Informatie over de molens van Het Groninger Landschap vind je op deze website.