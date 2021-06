Groninger IC’s opnieuw vrij van coronapatiënten; twee patiënten op verpleegafdelingen

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Op de Groninger IC’s lagen dinsdagochtend opnieuw geen coronapatiënten. Het is voor het eerst sinds afgelopen september dat de afdelingen in een weekend zo weinig nieuwe opnames kenden die veroorzaakt werden door COVID-19.

Ook het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen bleef stabiel en laag, zo blijkt uit cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland. Net als voor het weekend lagen er dinsdagochtend twee COVID-patiënten op verpleegafdelingen in Groninger ziekenhuizen.

In heel Noord-Nederland werden dinsdagochtend vijf coronapatiënten behandeld in een ziekenhuis. Alleen in Friesland worden nog twee COVID-patiënten behandeld op een IC. Voor het weekend behandelden de noordelijke ziekenhuizen ook twee coronapatiënten op een IC. Toen lagen er nog vier coronapatiënten op een verpleegafdeling. Eén van de IC-patiënten is afkomstig van buiten de regio.