Groninger CDA’ers gebruikten ledenbestand voor ‘Team Hugo-propaganda’ tijdens lijsttrekkerscampagne

Leden van het CDA uit Groningen hebben, tijdens de interne campagne voor het lijsttrekkerschap, mogelijk ten onrechte, gebruik gemaakt van het ledenbestand. Dat blijkt een de uitgelekte nota van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die donderdagavond door Dagblad de Limburger naar buiten werd gebracht.

In het document valt te lezen dat Jalt de Haan, fractiemedewerker en woordvoerder van de gemeentelijke afdeling van het CDA, zo’n zestig brieven met campagnemateriaal heeft verspreid onder lokale CDA-leden voor #Team Hugo-Groningen. Onder deze naam communiceerden CDA-leden die De Jonge steunden tijdens zijn campagne met elkaar via WhatsApp.

Verschillende andere leden, waaronder Gronings fractievoorzitter René Bolle, stellen deze beslissing aan de kaak: “Ik hoop maar dat het mag, ik heb ook wel eens kerstkaarten verstuurd naar leden. Daar was het ook niet voor bedoeld.”

Dat blijkt ook te kloppen. In het campagnereglement voor de verkiezing van lijsttrekkers en partijvoorzitter van de partij staat dit zwart-op-wit: “Alle geledingen, afdelingen en het Partijbureau dienen rekening te houden met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en kunnen derhalve geen adressenbestanden (zowel post als mail) aan kandidaten beschikbaar stellen.”

Toch ging de verspreiding van brieven door. Onder andere Ruben Eisses, bestuurslid van het CDA in de provincie Groningen en voormalig CDJA-voorzitter, ging met de brieven langs de deuren.

De betrokken CDA-leden zijn telefonisch benaderd voor publicatie, maar waren vooralsnog niet in staat te reageren.

Tik op de vingers procesbegeleiders

Groningen was niet de enige provincie waar dit gebeurde. Uit de documenten van Omtzigt blijkt dat ook in andere gemeentes onterechte campagnevoering is gepleegd. Na klachten van ‘Team Omtzicht’, reageerden de procesbegeleiders voor de interne verkiezingen als volgt: “Wij hebben niet kunnen vaststellen dat op georganiseerde wijze afdelingen van het CDA worden gevraagd om hun ledenbestanden beschikbaar te hebben voor een van de kandidaten. Wij doen voorts een mail uit naar alle afdelingssecretariaten, waarin wordt gewezen op de onwenselijkheid hiervan. (..) De schijn van het inzetten van partijregistraties ten behoeve van individuele kandidaten dient steeds nadrukkelijk te worden vermeden. Wij hebben de secretariaten hierop ten overvloede gewezen. ”

Document legt bom onder CDA

Omtzigt maakt zijn partij niet alleen verwijten over partijdigheid bij de verkiezingen voor het lijsttrekkerschap. In de memo van 76 pagina’s, geschreven door Omtzigt voor de commissie-Spies, schrijft het CDA-Kamerlid dat hij werd uitgescholden en dat hij zich niet gewaardeerd en onveilig voelt. Omtzigt zou onder andere “psychopaat, zieke man, teringhond, eikel, gestoord en labiel” zijn genoemd in communicatie tussen fractiemedewerkers en partijleden. Partijgenoten die hem openlijk steunden, kregen vervelende reacties of werden intern genegeerd.

Minister Hugo de Jonge won vorig jaar nipt van Omtzigt tijdens de verkiezingen voor het lijsttrekkerschap. Vervolgens waren er twijfels over het verloop van de verkiezing, die digitaal plaatsvond. De Jonge werd uiteindelijk geen lijsttrekker en de partij schoof minister Wopke Hoekstra naar voren.