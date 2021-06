Groningen meldt de eerste officiële zomerse dag

nieuws

In Groningen was het donderdagmiddag om 12.40 uur precies 25,1 graden. Dat betekende dat in de stad op dat moment de eerste zomerse dag van het jaar geregistreerd werd.

Inmiddels is de temperatuur nog een tikkeltje gestegen. Als het 25 graden of méér is, dan is er officieel sprake van een zomerse dag. Dit jaar viel die dag relatief laat, op 3 juni.

Boven de 20 graden spreekt men van een warme dag. De komende dagen bereiken we minder hoge maxima, maar het blijft voorlopig zacht, hoewel iets minder stabiel weer.