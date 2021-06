Groningen kleurt groen op Europese coronakaart

nieuws

Foto: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding

De provincie Groningen kleurt sinds donderdag groen op de Europese coronakaart van het ECDC, de Europese variant van het RIVM. Dat betekent dat er, vanuit landen die de coronarisico’s per regio analyseren, binnenkort geen reisbeperkingen meer zijn naar de provincie.

Ook Friesland kleurt groen op de coronakaart. Het veranderen van kleur correspondeert met het dalende aantal coronabesmettingen in de provincie. De kleurcode betekent dat in Groningen minder dan 50 vastgestelde besmettingen per 100.000 inwoners zijn vastgesteld in de afgelopen twee weken. Ook is minder dan 4 procent van de tests positief. Andere groene gebieden hebben tussen de 50 en 75 vastgestelde besmettingen op 100.000 bewoners, met minder dan één procent positieve tests.

De meeste EU- lidstaten moeten de cijfers echter nog analyseren en verwerken. Daardoor duurt het een aantal dagen voordat de reisbeperkingen van en naar een gebied worden opgeheven. Ook zijn er veel landen die niet naar regio’s kijken, maar naar landen als geheel. Duitsland is één van de weinige landen die regio’s in Nederland individueel beoordeelt.

Nederland als geheel kleurt nu geel op de EU-coronakaart, wat betekent sommige landen wel inreisbeperkingen aanhouden. Dat kan een verplichte test bij binnenkomst zijn, maar een verplichte quarantaine is over een aantal dagen van de baan.