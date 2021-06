Groningen Atletiek organiseert nieuw hardloopevenement: “We hebben zoveel ideeën”

nieuws

Foto: Groningen Atletiek

In Groningen wordt in september een nieuw hardloopevenement gehouden. De Martini TIEN zal eens in de twee jaar georganiseerd worden.

“We zaten een tijdje geleden als organisatie met elkaar te praten”, vertelt Bert Eillert van Groningen Atletiek. “We vinden het ontzettend jammer dat de Bommen Berendloop dit jaar niet door kan gaan. Bij een kop koffie is het idee ontstaan om de Martini TIEN te organiseren. Deze gaat plaatsvinden op de eerste vrijdag na Prinsjesdag. We kunnen ons voorstellen dat heel veel mensen er na Prinsjesdag doorheen zitten, dus door dan op de vrijdag daarop iets leuks te organiseren is er iets om naar uit te kijken. Weet je, we zijn een kleine vereniging maar we hebben zoveel ideeën. Dit is er één van.”

Gezellig evenement

De Martini TIEN gaat gehouden worden op de eigen atletiekbaan in het Stadspark. Het evenement is bedoeld om baanatleten en recreatieve wegatleten in één gezellig evenement bij elkaar te brengen. De opzet is dat honderd atleten een afstand van tien kilometer kunnen lopen met tijdregistratie. De snelste deelnemers gaan in een klein veld om de prijzen strijden. Maar ook de meer recreatieve loper gaat dus 25 keer 400 meter lopen en kan iedere ronde aangespoord worden tot een persoonlijk record.

Tijdregistratiesysteem

Het inschrijfgeld voor de wedstrijd bedraagt acht euro. “We willen het inschrijfgeld bewust laag houden. Echter ontkom je er niet aan om toch wat te vragen om daarmee de kosten te dekken. Zo wordt er zoals gezegd gebruik gemaakt van een tijdregistratiesysteem. Deelnemers krijgen een chip waarmee tijden weergegeven kunnen worden, maar men kan er ook mee zien wat de te verwachten eindtijd gaat zijn. Zo’n systeem moet gehuurd worden en kost geld.”

“Eerste deelnemers hebben zich aangemeld”

Eillert hoopt dat het een succes gaat worden. “Gisteren hebben we het evenement wereldkundig gemaakt op Facebook. Inmiddels hebben de eerste zes deelnemers zich aangemeld.” De bedoeling is dat in het andere jaar de Martini Marathon gehouden gaat worden, die vijf jaar geleden voor het eerst georganiseerd werd. Meer informatie, en het opgeven voor de Martini TIEN, kan op deze website.