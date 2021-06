GroenLinks wil opheldering over rol corrupte politiemedewerker bij cameratoezicht in Stad

nieuws

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks stelt geschokt te zijn door het bericht dat een medewerker van de Politie Noord-Nederland, die onder andere verantwoordelijk was voor cameratoezicht in de Groninger binnenstad, is veroordeeld voor corruptie.

Tijdens de zitting van afgelopen maandag, gaf één van de verdachten aan dat de corrupte medewerker binnen de politie veel gezag had en dat, ook binnen de gemeente Groningen, mensen een beetje bang waren voor de verdachte. Volgens GroenLinks grijpt een zaak als deze enorm in binnen de levenssfeer van Groningers

GroenLinks wil daarom weten wanneer, door wie en hoe het College is geïnformeerd over de zaak en welke invloed heeft dit gehad op het beleid omtrent cameratoezicht in de gemeente. Daarnaast wil de fractie weten of ook de gemeente een onderzoek gaat instellen naar de gang van zaken.