Grieks restaurant Zwanestraat zaterdag ‘gewoon geopend’ na wateroverlast

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Het Griekse restaurant Olympia aan de Zwanestraat is zaterdag gewoon geopend voor het publiek. Dat laat een medewerker weten aan OOG Tv.

Vrijdagavond moest de brandweer in actie komen in het restaurant nadat water de keuken in was gelopen. Volgens 112groningen.nl was het waterballet veroorzaakt door een lekkage bij een toilet in een woning boven het restaurant. Op foto’s is te zien dat er in het restaurants emmers stonden opgesteld om het water op te vangen.

“Wij gaan gelukkig om 17.00 uur gewoon open voor het publiek”, vertelt een medewerker. “We hebben vanmiddag in onze keuken de voorbereidingen kunnen treffen voor de maaltijden. Vanaf 17.00 uur kunnen we iedereen ontvangen op een manier zoals men die ook van ons gewend is.” Over eventuele schade en details is niets bekend. “Hier wordt nog onderzoek naar gedaan, maar het belangrijkste is dat we vandaag gewoon open kunnen.” Volgens 112groningen.nl is de waterleiding die vrijdagavond voor problemen zorgde door de hulpdiensten afgesloten.