Gratis toneelclub in de Wijert: “Wij doen echt alles vanuit de kinderen”

Kinderen in de Wijert acteren voor het tweede jaar op rij in een toneelclub.



Het bijzondere aan deze toneelclub is dat het geen geld kost. Initiatiefnemer Kevin ten Broek zet zich samen met Merel Bakker vrijwillig in om deze kinderen toneelles te geven.

“Ik was heel erg op zoek naar iets wat ik leuk vond. Dat waren eigenlijk twee dingen: met kinderen werken en toneel spelen. Ik heb toen vrijwillig wat opgezet in de wijk en dat werd gelijk heel goed ontvangen” zegt ten Broek.

In de toneelclub wordt vooral gedaan wat de kinderen graag willen, vertelt de initiatiefnemer. “Je moet niet denken dat wij gewoon een toneelles geven. Als de kinderen een film willen maken dat doen we dat. Als ze een voorstelling willen maken dan gaan we een voorstelling maken. Wij doen echt alles vanuit de kinderen.”