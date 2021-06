Gratis stadswandeling met verhalen over eerste vrouwen aan RUG

nieuws

Foto: Rijksuniversiteit Groningen

Als onderdeel van het ‘Aletta-jaar’ organiseert de Rijksuniversiteit Groningen vanaf aanstaande zaterdag een online stadswandeling. De tocht gaat langs negen locaties waar de geschiedenis ligt van de eerste vrouwen aan de RUG.

Voor de stadswandeling ging de RUG de samenwerking aan met historici Sanne Meijer en Iris van den Brand. Ze stelden een tocht samen, die leidt langs plekken die herinneren aan gebeurtenissen als de inschrijving van Aletta Jacobs in 1871, het hoogleraarschap van Tine Tammes in 1919, de aanstelling van Marie Loke als lector in 1907 en de promotie van Betsy Bakker Nort, die in 1914 promoveerde op een feministisch proefschrift.

Startpunt van de wandeling van 5,5 kilomter is het Academiegebouw, om vervolgens langs onder andere het borstbeeld van Aletta Jacobs en de rechtenfaculteit naar het voormalig Botanisch Laboratorium te wandelen. Het Jantina Tammeshuis, beter bekend als het geboortehuis van Tine Tammes, vormt het eindpunt van de wandeling.