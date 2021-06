Gratis eclipsbril om zonsverduistering te kunnen zien

nieuws

Op drie locaties in de stad worden op donderdag 10 juni zogenoemde eclipsbrillen uitgereikt. Er is die dag namelijk een gedeeltelijke zonsverduistering in ons land.

De verduistering begint om 11.21 uur, het maximum is om 12.27 uur. Om 13.36 uur is de verduistering voorbij. Naar een zonsverduistering kijken kan niet zonder de juiste bescherming. Vandaar dat het Kapteyn Instituut van de RUG de brillen uitdeelt.

De brillen zijn op 10 juni af te halen op het Academieplein aan de Broerstraat, op het dak van het Forum Groningen en rondom restaurant Zondag in het Noorderplantsoen. Op de locaties is ook een speciale zonne-verrekijker beschikbaar om het natuurverschijnsel te kunnen volgen.

Het Kapteyn Instituut voorziet ook in een live-stream vanaf de Blaauw sterrenwacht op de Zernike Campus. Vanwege corona is hier geen publiek welkom. De live-stream is te zien via de facebookpagina: https://www.facebook.com/sterrenwacht.