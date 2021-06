Grafisch Museum opent weer de deuren: “We hebben er naar uitgekeken”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Met het nemen van de volgende stap in het openingsplan betekent het dat er vanaf zaterdag ook weer ruimte komt voor musea. Het GRID Grafisch Museum opent na een half jaar gesloten te zijn geweest, weer haar deuren.

Het GRID opent zaterdagmiddag om 13.00 uur haar deuren. “We hebben er echt naar uitgekeken om weer open te kunnen”, laat het GRID schriftelijk weten. Om de veiligheid te kunnen garanderen wordt er gewerkt met tijdsloten en een reserveringssysteem. Het bestellen van tickets kan via deze website. Aan bezoekers wordt gevraagd zich te houden aan de basismaatregelen, mensen ouder dan 13 jaar en medewerkers dragen een mondkapje.

Eenmaal binnen kunnen bezoekers een bezoek brengen aan Werkmans Bovenkamer. Dit is een nieuwe ruimte in het GRID gewijd aan de Groningse drukker-kunstenaar H.N. Werkman. Daarnaast is ook de tijdelijke tentoonstelling ‘Werkman werkt door’ te zien. Tot 27 juni is te zien hoe andere kunstenaars door Werkman zijn geïnspireerd. Daarnaast kan een bezoek worden gebracht aan de drukkerij en boekbinderij of kunnen mensen zelf aan de slag bij één van de werkstations.