Grachtenbootje zinkt bij Maagdenbrug, zeven mensen te water

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij de Maagdenbrug is maandagavond een grachtenbootje lek geraakt en gezonken. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het voorval gebeurde rond 22.15 uur. De zeven opvarenden maakten een vaartocht door de Diepenring. Bij de Maagdenbrug ging het door nog onduidelijke oorzaak mis. Het bootje raakte lek en zonk. De zeven opvarenden kwamen in het water terecht. Omstanders hebben geholpen om het zevental op het droge te helpen. Niemand raakte gewond.

Volgens Rick ten Cate van tencatefotografie.nl betrof het een bootje dat gehuurd was. Het gezonken bootje is met een touw gezekerd. Deze zal op een later moment worden geborgen.