Gomarus College gaat opnieuw hardlopen voor het goede doel

Voor het tweede jaar op rij gaan leerlingen van het Gomarus College in Groningen een sponsorloop afleggen voor het goede doel. De monsterlijke estafettetocht van 750 kilometer wordt dit jaar vervangen door een individuele ronde van dertien kilometer rond de Hoornseplas.

Vorig jaar werd het evenement voor het eerst georganiseerd, toen de TT-Run niet doorging. Toen legden leerlingen van de school ruim 750 kilometer af in estafettevorm in de drie noordelijke provincies. De organisatie kiest dit jaar echter voor een andere opzet, omdat de lopers zo meer het idee hebben samen aan een evenement mee te werken. Ook wordt het nu makkelijker om de lopers, op veilige afstand, aan te moedingen.

Ook dit jaar is het doel van de sponsorloop de European Christian Mission. sinds januari 2021 actief in Zweden. “We gebruiken de taal die mensen spreken om ze in contact met geloof te brengen”, aldus Arend Jan en Esther Poelarends van ECM. “Sport is zo’n taal die heel veel mensen en ook vooral jongeren spreken. Dit leidt tot andere vormen van kerk zijn, zoals sportcommunities en huiskerken. Super spannend om dit te mogen doen.”