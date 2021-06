GO Sharing opent vaste, eigen parkeerplaatsen in Stad

nieuws

Foto Andor Heij: Go Sharing scooter bij de jongerenflat in de Hoogte.

De tweehonderd elektrische deelscooters van GO Sharing blijven in Groningen. Dat maakt het bedrijf dinsdagochtend bekend.

De dienst gaat eigen parkeerplaatsen inrichten op verschillende plekken in de Stad. Daarnaast worden de tarieven in Groningen verlaagd.

GO Sharing kreeg geen vergunning van de gemeente voor de verhuur van scooters vanaf de openbare weg. De scooters zouden daarom vanaf 1 juli weg moeten uit de binnenstad. “Het besluit van de gemeente heeft geleid tot ontzettend veel steunbetuigingen van onze Groningse gebruikers, die ons liever niet zagen verdwijnen uit hun stad”, zegt Lloyd Drop van GO Sharing. “Wij zijn daarom gaan kijken hoe we toch onze dienst kunnen blijven aanbieden en hebben een oplossing gevonden in het gebruik van vaste, eigen parkeerplaatsen.”

De nieuwe parkeerplaatsen van de groene deelscooters zijn vanaf 1 juli te vinden op de Turfsingel, het Zernike Complex, de Leonard Springerlaan, de Friesestraatweg en bij EM2 op de Suikerlaan. GO Sharing wil het aantal parkeerplaatsen de komende periode verder uitbreiden en vraagt bedrijven en personen die willen samenwerken door hun privéterrein beschikbaar te stellen als parkeerplaats contact op te nemen.