GGD Groningen neemt alleen nog PCR-test af

Sneltest corna

GGD Groningen biedt vanaf 1 juli alleen nog maar PCR-testen aan. Het duurt daarom langer voordat je de uitslag krijgt. Kinderen krijgen nog wel een sneltest.

De afgelopen maanden kon je op bijna elke testlocatie in de provincie Groningen een sneltest krijgen. GGD Groningen heeft echter besloten alleen nog PCR-testen aan te bieden. Dat zit zo: steeds minder mensen hebben corona. Om corona echt onder controle te krijgen, will de GGD de laatste besmettingen ook opsporen, en dat lukt het beste met een PCR-test.

Veel mensen zijn al gevaccineerd. De GGD denkt dat mensen weinig virus bij zich dragen als ze besmet zijn terwijl ze ook gevaccineerd zijn. Met een sneltest kan dat niet worden opgespoord, maar met een PCR-test wel. Heel soms is een uitslag positief, terwijl men niet besmet is. Hoe minder mensen corona hebben, hoe groter die kans wordt. Omdat een PCR-test gevoeliger is, wordt deze kans een stuk kleiner.

Daar komt bij dat veel mensen de komende tijd weer op vakantie gaan. Het RIVM houdt in de gaten of mensen varianten van het virus meenemen uit het buitenland, en hoe die zich verspreiden. Dat kan alleen onderzocht worden met PCR-testen, en niet met sneltesten.