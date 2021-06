GGD GHOR: “Het blijft druk op de telefoonlijn voor Janssen-vaccin”

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

Nog steeds proberen veel mensen de GGD te bellen om een afspraak te maken voor vaccinatie met het Janssen-vaccin. Dat meldt koepelorganisatie GGD GHOR woensdagavond.

“Vanwege grote interesse in het Janssen-vaccin blijft het druk op de telefoonlijn”, schrijft de GGD GHOR. “Het is helaas niet mogelijk iedereen tegelijk te woord te staan. We vragen je daarom om het later nog eens te proberen. Op dit moment is er nog voldoende Janssen-vaccin.” Hoeveel telefoontjes er precies binnen zijn gekomen bij de GGD is onbekend. In de middag stond de teller op 3,6 miljoen telefoontjes door 186.000 bellers. In totaal waren er toen 70.000 afspraken gemaakt.

Sinds woensdagochtend 10.00 uur kunnen mensen een afspraak maken om gevaccineerd te worden met het Janssen-vaccin. Grote voordeel van dit vaccin is dat mensen slechts één keer gevaccineerd te hoeven worden. In totaal zijn er 200.000 vaccins beschikbaar. De GGD laat weten overweldigd te zijn door de grote vraag. De systemen van de GGD bleken ook niet opgewassen te zijn tegen de grote hoeveelheid telefoontjes. Gevolg was dat ook andere telefoonlijnen om afspraken te maken voor een test of een reguliere vaccinatieafspraak, slecht bereikbaar waren.