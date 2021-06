Gewonde en veel schade bij verkeersongeluk op toerit N7

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk woensdagmiddag op de toerit naar de N7 is een automobilist gewond geraakt. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 15.15 uur op de kruising met de Europaweg. “Door nog onbekende oorzaak is een bedrijfsbus op een aantal versperringsblokken gebotst”, vertelt Lameris. “Het voertuig is daarna tot stilstand gekomen tegen de vangrail.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Er kwamen twee ambulances ter plaatse. Ambulanciers hebben het slachtoffer gestabiliseerd. De persoon is daarna met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De toerit was tot 17.00 uur volledig afgesloten voor het verkeer. De weg lag bezaaid met brokstukken, olie en water. Een bedrgingsbedrijf heeft de bedrijfsbus geborgen. Het overige verkeer werd gedurende de stremming omgeleid.