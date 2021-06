Gewonde en meerdere aanhoudingen bij conflict op terras Grote Markt

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Zeker één persoon is zondagavond gewond geraakt bij een conflict op een terras van een horecagelegenheid op de Grote Markt. Ook werden meerdere mensen aangehouden. Dat meldt de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Even voor de klok van 20.00 uur spoedden verschillende politiewagens richting de Grote Markt. “Een man was vervelend en gedroeg zich agressief”, laat een politiewoordvoerder weten. “Meer informatie is op dit moment nog niet bekend.” Fotografen van 112groningen.nl vertellen dat er een vechtpartij was uitgebroken op het terras waar verschillende personen bij betrokken waren. Daarbij zou ook een medewerker van de horecagelegenheid geslagen zijn. Een getuige laat weten dat de vechtpartij gepaard ging met veel geschreeuw en dat er onder de aanwezige terrasbezoekers enige paniek uitbrak. Veel mensen waren getuige van het tumult.

Zeker drie personen zijn aangehouden. Eén van de arrestanten bleek gewond te zijn en had medische hulp nodig. Ambulanciers hebben deze persoon behandeld. “De ambulance reed daarna onder begeleiding van twee politiebusjes en een surveillanceauto richting het ziekenhuis”, meldt OOG-verslaggever Wouter Holsappel.

Later meer.