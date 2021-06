Geweldsincident in woning Selwerd; verdachte aangehouden bij Siddeburen

nieuws

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

De politie is maandagmiddag een onderzoek en een zoekactie gestart rond een geweldsincident in een woning aan de Vogelkersstraat in Selwerd. Rond 15.30 uur werd tussen Steendam en Siddeburen een verdachte aangehouden.

Wat zich precies in de woning heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. De politie startte meteen een forensisch onderzoek in de woning en zette daarom de omgeving af met linten.

Volgens omstanders is de politie nog uren bezig met het onderzoek en zou het gaan om een ernstige zaak.

Tekst gaat verder onder de foto

De aanhouding van de verdachte vond plaats op de Roegeweg, tussen Steendam en Siddeburen. Meerdere politievoertuigen kwamen ter plaatse om de verdachte aan te houden.