Gerrit Krolprijs is dit jaar voor RUG-studente Pamela Wolters

nieuws

Foto: Rijksuniversiteit Groningen

De Gerrit Krolprijs van 2021 is gewonnen door Pamela Wolters. De student Engelse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen nam de tweejaarlijkse essayprijs donderdagmiddag in ontvangst.

De jury noemt het winnende stuk, getiteld ‘Cad a dhéanfaimid feasta gan adhmad?’ een mooi geschreven, kunstig gestructureerd, literair essay’ waarin ‘te midden van de wanhoop perspectief werd geschetst’. Het essay, waarvan de titel vrij vertaald ‘Wat moeten we doen zonder bomen?’ betekent, beschikt volgens jury over een ‘originele en uitdagende toekomstvisie, die sprankelt van de vindingrijkheid.’

De Gerrit Krolprijs is in 2019 in het leven geroepen door het Talencentrum en de Faculteit Letteren van de RUG. Studenten van alle universiteiten uit het Nederlands taalgebied konden een Nederlands essay over het thema (Scenario’s voor de toekomst’) van maximaal 2000 woorden inzenden. De andere genomineerden waren Klaske Berger, Thomas van Essen, Danae Marchal, Sofie Renap en Eline Santema.

De prijs voor Wolters bestaat uit een geldbedrag van 2000 euro. Het essay van Wolters is te lezen op literair weblog Tzum.