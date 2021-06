Gered Gereedschap in Stad luidt noodklok: ‘Help ons aan een nieuwe plek’

Gered Gereedschap, de organisatie die gereedschap inzamelt voor vakmensen in ontwikkelingslanden, dreigt na 35 jaar te moeten stoppen met haar inzameling in Groningen.

Het huidige onderkomen van dit goede doel, gevestigd aan de Van Schendelstraat, is verkocht en wordt omgebouwd tot woningen. De organisatie verwacht dat de werkzaamheden nog dit jaar beginnen, waardoor de tientallen vrijwilligers geen plek meer hebben om het ingezamelde gereedschap op te knappen.

De organisatie is daarom per direct op zoek naar een nieuwe plek. De locatie moet minimaal 150 vierkante meter groot zijn en mag niet meer kosten dan vijfhonderd euro per maand. Mensen die een goede plek weten voor Gered Gereedschap, kunnen contact opnemen door een mail te sturen naar de landelijke koepelorganisatie.

De werkplaats in Groningen maakt deel uit van het landelijke netwerk, dat sinds 1982 vakmensen in Afrika steunt met gereedschappen en machines, een gedegen vakopleiding en begeleiding van en naar werk. Daarmee geeft het kansarme jongeren de kans om een zelfstandig bestaan op te bouwen als bijvoorbeeld timmerman, automonteur of kleermaker.