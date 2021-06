Gemeenteraad ziet af van extra natuuronderzoek vloeivelden, bouw kan starten

nieuws

Foto: Voormalige vloeivelden van de Suiker Unie - maps.google.nl

Er komt geen extra natuuronderzoek vanwege de bouw van duizend woningen op de vloeivelden van het voormalige Suikerunie-terrein in de stad. Een meerderheid van de Groningse gemeenteraad zag af van dit extra onderzoek.

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Wonen was tijdens de raadsvergadering duidelijk. Een extra onderzoek gaat veel tijd kosten en zorgt voor vertraging van de uitvoering van de plannen. Natuurorganisaties hadden op het extra onderzoek aangestuurd. Sinds de sluiting van de fabriek zijn de vloeivelden uitgegroeid tot een gebied waar veel vogels en vleermuizen leven. Het gaat om 61 vogelsoorten, waaronder soorten die op de rode lijst staan. Deze diersoorten moeten ondergebracht worden in een gebied waar al veel andere soorten een plekje hebben gevonden. Het Groninger Landschap heeft laten weten dat er door deze verhuizing een domino-effect gaat ontstaan. Experts zeggen dat het niet mogelijk is om alle soorten te laten leven in dat ene gebied.

Vorige week, tijdens de Politieke Woensdag, leek het erop dat er een meerderheid was in de raad die aan wilde sturen op extra onderzoek. Woensdagavond bleek dat de fractie van GroenLinks af ziet van dit onderzoek. De wethouder heeft laten weten in gesprek te willen gaan met natuurorganisaties en de provincie. Ook gaat het voorgenomen natuurplan getoetst worden. Die reactie is voor GroenLinks voldoende om af te zien van extra onderzoek. Doordat er geen extra natuuronderzoek komt, betekent dit dat de plannen voor de bouw van woningen door kunnen gaan. Het plan bestaat in totaal uit 5.000 nieuwe woningen die in het te realiseren stadsdeel moeten gaan verrijzen.