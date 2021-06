Gemeenteraad bespreekt woensdag opnieuw hondenbelasting

nieuws

De hondenbelasting staat woensdagavond op het programma tijdens de Politieke Woensdag in het stadhuis. Deze belasting is al jaren een heikel punt in de gemeente Groningen.

De hondenbelasting levert de gemeente jaarlijks 1,2 miljoen euro op. Dat bedrag gaat naar de ‘algemene middelen’. Er zijn drie mogelijkheden: handhaven, afschaffen of verminderen. Bij afschaffing van de hondenbelasting moeten de inkomsten van de gemeente op een andere manier worden gecompenseerd, bijvoorbeeld door de OZB te verhogen of door te bezuinigingen.

Ook bij vermindering van de hondenbelasting moet de gemeente nog steeds elders geld vandaan halen. Het gemeentebestuur gaat tot nu toe uit van handhaven, maar de keuze is aan de raad tijdens het voorjaarsdebat op 18 juli. Als een motie voor afschaffing van de hondenbelasting een meerderheid krijgt, dan vindt het college dat de raad ook moet aangeven waar het ontbrekende geld vandaan moet komen.