Gemeentelijke subsidie voor groene daken op voor dit jaar

Foto via Gemeente Groningen

Inwoners van de gemeente Groningen kunnen dit jaar geen aanvraag meer doen voor subsidie op het aanleggen van een groen dak. Volgens de gemeente is alle beschikbare subsidie inmiddels vergeven.

Inwoners, bedrijven en instellingen konden vanaf 1 januari 2021 subsidie aanvragen voor het vergroenen van hun daken. Het college stelt hiervoor jaarlijks een maximaal subsidiebedrag vast.

“We hebben ruim 200 aanvragen ontvangen”, zo schrijft de gemeente. “Het subsidieplafond van 250.000 euro is daarmee bereikt. In 2022 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen.”