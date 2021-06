Gemeente wil van Stad ‘playground’ maken voor skateboarders, BMX’ers en freerunners

nieuws

De gemeente Groningen en City Legends zijn een samenwerking aangegaan om Groningen om te toveren tot playground voor ‘urban sports’. City Legends lanceert hiertoe een app met een mix van social media en game-elementen, die de urban sports stimuleert.

Urban sports is een verzamelnaam voor sporten die op straat beoefend worden en waar bepaalde sportmotieven (ontspanning, uitdaging), lifestyle en identiteit bij horen. Denk aan skateboarden, free running, BMX, drie tegen drie basketbal, breakdance en nog veel meer.

Met name de groep 12-18-jarigen, waarvan momenteel landelijk slechts 31% aan de beweegrichtlijn voldoet, moet zich aangetrokken gaan voelen tot deze vorm van sport. Gemeente Groningen wil het in beweging krijgen van deze uitdagende doelgroep stimuleren. De nieuwe app van City Legends is op vrijdag 18 juni gelanceerd in Groningen. De app is te downloaden via de appstore.