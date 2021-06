Gemeente wil stop op grote supermarkten in binnenstad en wil nieuw beleid

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Het stadsbestuur wil dat er een stop komt op de komst van grotere supermarkten in de Groningse binnenstad.

Aanleiding voor de uitspraak zijn ontwikkelingen die zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan. Zo heeft zich in de binnenstad een bezorgsupermarkt gevestigd die bestellingen binnen tien minuten bij de mensen thuisbrengt. Het college staat niet afkeurend tegenover dit soort type ondernemingen, maar wil er wel voor zorgen dat er niet meer van zulke bedrijven in de binnenstad komen. De snelle fietsers drukken namelijk hun stempel op de binnenstad en ook de ruimte die de bedrijven zich toe-eigenen bij het stallen van de fietsen heeft zijn weerslag.

Meer regie

Wethouder Paul de Rook (D66) wil dat er meer regie komt waar zulke ondernemers zich gaan vestigen. “We hebben er nu geen rekening mee gehouden in ons beleid, want dit soort zaken waren er een aantal jaar geleden nog niet”, aldus De Rook. De wethouder geeft daarnaast aan dat er gekeken moet worden welke functies op welke plek in de binnenstad passen. De Rook legt uit dat de bezorgsupermarkt nu wordt gezien als supermarkt terwijl dat het feitelijk niet is. “Het is een winkel die bezorgt, met veel bewegingen in en uit de zaak. Daar is het beleid nu niet klaar voor.”

Toekomst

Voor het stadsbestuur zijn de ontwikkelingen aanleiding om in gesprek te gaan over de toekomst van het winkelen en het ontspannen in de binnenstad. Uit cijfers blijkt dat er de afgelopen tien jaar veel veranderd is. Zo is het aantal winkels in het afgelopen decennium met ruim vijftien procent afgenomen, terwijl het aantal horecazaken juist toe is genomen.