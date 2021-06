Gemeente wil harder en sneller optreden bij studentenoverlast in Schildersbuurt

nieuws

Foto: google maps

De gemeente Groningen wil harder en sneller op kunnen treden bij studentenoverlast in de Schildersbuurt. Dat heeft wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) woensdagmiddag laten weten tijdens het politieke vragenuur op de Politieke Woensdag.

Het plan is om leefregels op te stellen voor kamerpanden in de wijk en dat er harder ingegrepen gaat worden door de politie als regels overtreden worden. Om een einde te maken aan het lawaaioverlast werden er al maatschappelijk werkers ingezet. Dit wordt nu uitgebreid met een extra projectleider. Deze projectleider krijgt de taak om overlastgevers duidelijk te maken dat er met de gemeente niet valt te sollen. Zo is er al een lijst opgesteld met panden waar veel meldingen over binnenkomen.

Na 22.00 uur is het stil

Vanuit de Schildersbuurt wordt al langere tijd geklaagd over lawaaioverlast. “Wat wij graag willen doen is dat we samen met de buurt leefregels op gaan stellen”, laat Bloemhoff weten. “Het is belangrijk dat we samen met wijkbewoners blijven praten. Wat wel duidelijk is geworden is dat de huidige aanpak niet goed heeft geholpen.” Volgens de wethouder is de regel dat het na 22.00 uur stil is. Desondanks nemen de klachten uit de buurt toe.

Lastig om goede afspraken te maken

Fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP laat tijdens het vragenuurtje weten dat hij niet voorstander is om problemen met harde hand op te lossen. “Maar wij ontkomen er nu niet aan. We zullen zien wat er van de nieuwe maatregelen terecht gaat komen.” Wel denkt Dijk dat het lastig is om goede afspraken te maken. “De doorstroom is groot. Om de zoveel tijd komt er een nieuwe lichting studenten wonen en iedere keer zal je opnieuw moeten uitleggen dat overlast niet getolereerd wordt.”