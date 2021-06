Gemeente ‘verrast’ door besluit GO Sharing

nieuws

Foto Andor Heij: Go Sharing scooter bij de jongerenflat in de Hoogte.

De gemeente Groningen laat weten ‘verrast’ te zijn door het besluit van GO Sharing om de tweehonderd elektrische deelscooters toch in Groningen te blijven aanbieden. Dat laat de gemeente aan RTV Noord weten.

GO Sharing kreeg onlangs geen vergunning van de gemeente voor de verhuur van scooters vanaf de openbare weg. De scooters zouden daarom vanaf 1 juli weg moeten uit de binnenstad. GO Sharing liet dinsdagochtend weten dat het veel reacties heeft gekregen van mensen die het bedrijf liever niet zien verdwijnen. Daarop is besloten om de scooters vanaf 1 juli op vaste, eigen, parkeerplaatsen in de stad te stallen. Daarmee wordt de vergunningsplicht omzeild.

De gemeente Groningen laat weten dat er strikt gehandhaafd gaat worden. “We hebben niet voor niets vergunningen verleend aan de aanbieders Felyx en Check. Het kan dan niet zo zijn dat GO Sharing daarnaast ook op allerlei plekken opduikt”, laat een woordvoerder aan RTV Noord weten. Handhaving gaat plaatsvinden als scooters van GO toch op de openbare weg staan. Het stallen van een deelscooter in de openbare ruimte is namelijk strafbaar, zo is in de APV opgesteld. Hoe de handhaving er echter precies uit gaat zien is nog ongewis. Er wordt juridisch uitgezocht wat er mogelijk is.