Gemeente komt met drie scenario’s voor hondenbelasting

Het gemeentebestuur heeft drie scenario’s uitgewerkt over de hondenbelasting. Tijdens het voorjaarsdebat kunnen de raadsleden daaruit een keuze maken.

Het gaat om handhaving, vermindering of afschaffing van de hondenbelasting per 1 januari volgend jaar. De gemeente gaat voor 2022 uit van een netto opbrengst van iets meer dan 1 miljoen euro. Als de belasting wordt afgeschaft, ontstaat een begrotingstekort van ruim 1,1 miljoen euro. Voor dat tekort moet dekking worden gevonden: of door verlaging van de uitgaven, of door verhoging van de onkosten, bijvoorbeeld via de OZB. Ook voor het derde scenario, vermindering van de hondenbelasting, moet compensatie gevonden worden.

Groningen is voor hondenbezitters de duurste gemeente van ons land, en daar is veel kritiek op. Volgens de gemeente is het in principe mogelijk om tariefdifferentiatie toe te passen, dat zou betekenen dat de hondenbelasting in de buitengebieden omlaag kan. Honden veroorzaken in het buitengebied minder overlast dan in de dichtbevolkte wijken.