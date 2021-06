Gemeente komt met coronaherstelplan

Het coronavirus heeft veel schade aangericht, onder meer in de onderwijs-, cultuur-, en sportsector. De gemeente presenteert daarom een coronaherstelplan.

Het coronaherstelplan is bedoeld voor alle Groningers, veel organisaties hebben zich bij het plan aangesloten. “De sportkoepels zijn aangehaakt, vrijwilligersorganisaties, speeltuinorganisaties (…) We willen met dit plan laten zien dat het economische herstelplan, dit sociale plan en het programma onderwijs allemaal met elkaar verbonden is” vertelt wethouder Isabelle Diks.

Voor het coronaherstelplan is twee miljoen euro uitgetrokken, en bovendien is er nog ruim zes ton beschikbaar voor extra projecten. Diks weet nog niet of dit genoeg is: “We hebben als gemeente met angst en beven gekeken naar de gevolgen van corona. (…) We verwachten een faillissementsgolf, maar die zien we nog niet. We willen natuurlijk wel geld overhouden zodat we dat flexibel kunnen inzetten”.

De eerste stappen van het herstelplan worden deze zomer al genomen.