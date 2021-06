Gemeente Groningen verlengt project met graffitizones

nieuws

Foto: Henk Tammens / gemeente Groningen

De gemeente Groningen verlengt het project waarbij graffitikunstenaars kunnen oefenen in de openbare ruimte. Dat is woensdagmiddag bekendgemaakt.

De kelderwand van de Gideonbrug is aangewezen als nieuwe locatie. Ook worden alle nieuwe schaftketen van de gemeente ter beschikking gesteld om te oefenen. Om graffiti als kunst te stimuleren werden er in 2017 vier locaties in de openbare ruimte aangewezen. Ook werden er toen tien schaftketen ter beschikking gesteld. Nu is besloten het project te verlengen tot 2026.

Op dit moment kunnen graffitikunstenaars terecht in de fietstunnel tussen Reitdiephaven en Vinkhuizen en de fietstunnel van de Noordzeebrug. Ook op de muren onder het viaduct aan de Van Iddekingeweg kan geoefend worden. De gemeente noemt het belangrijk dat kunstenaars legaal kunnen oefenen. Daarnaast blijft het optreden tegen illegale graffiti. De kosten voor het verwijderen van illegale graffiti en andere vormen van bekladding bedragen jaarlijks gemiddeld 50.000 euro.