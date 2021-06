Gemeente gaat noodopvang voor buitenlandse studenten regelen

nieuws

Foto Andor Heij: Studentenflat Selwerd 2

De gemeente gaat piekopvang regelen voor internationale studenten die voor het nieuwe studiejaar naar Groningen komen.

Wethouder Roeland van der Schaaf verwacht 150 tot tweehonderd plekken nodig te hebben. Momenteel zijn er 75 geregeld voor augustus. “We moeten dus meer locaties zoeken”.

“We maken ons zorgen over het nieuwe studiejaar door de toestroom van internationale studenten”, aldus Van der Schaaf. “Structureel heeft iedereen wel een kamer. Maar in één keer komen heel veel mensen op de markt en daarom is er piekopvang nodig”.

Groningen is de enige gemeente die dat doet. Maar het gaat geen tentenkamp worden: “Dat hebben we één keer gedaan en dat was niet zo’n succes. Maar andere steden deden niets, wij hadden tenminste nog een tent. Maar dat zag er niet zo fraai uit”.

“Maar er moet ook meer helderheid richting buitenlandse studenten komen. Dat je alleen moet komen als je een kamer hebt. Noodopvang is geen basis om een kamer te zoeken”, zegt Van der Schaaf.