Gemeente: ‘ACM-Brug blijft sowieso nog een maand buiten gebruik’

De ACM-Brug - Foto: Gemeente Groningen

De ACM-brug in Groningen blijft in ieder geval nog een maand buiten gebruik. Dat heeft de gemeente Groningen dinsdagmiddag laten weten via Twitter.

Volgens gemeentewoordvoerder Natascha van ’t Hooft kost het technisch onderzoek naar blijvende stabiliteit van de brug meer tijd: “Het landhoofd is verzakt. Zeker moet zijn dat het niet verder zakt voordat we de brug weer kunnen gaan inpassen.”

De brug kwam twee weken geleden klem te zitten tussen de bruggenhoofden. Daardoor ontstond een storing in de bediening van de brug. Sinds die tijd is de brug afgesloten voor zowel fietsers als voetgangers. Totdat de storing is verholpen, moeten gebruikers van de brug omrijden via de Pleiadenbrug.

Volgens de laatste berichten gaat dat helaas nog sowieso een maand duren. ^WD — Gemeente Groningen (@gem_groningen) June 8, 2021