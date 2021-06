Geen coronateststraat in binnenstad, wel een teststraat bij Meerstad

nieuws

Foto: Publiek Domein

Er komt geen coronateststraat in de Groningse binnenstad. Dat heeft burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen woensdagmiddag laten weten tijdens het politieke vragenuur op de Politieke Woensdag.

Schuiling reageerde daarmee op vragen van de fractie van Student & Stad. Om nu een discotheek of nachtclub te kunnen bezoeken is een negatieve coronatest nodig. Het leek de fractie handig om een teststraat in te richten in de binnenstad om daarmee de drempel zo laag mogelijk te maken. Schuiling liet weten dat deze teststraat er niet komt. “Er is door de Stichting Open Nederland wel naar gekeken, maar er is geen geschikte plek gevonden”, liet de burgemeester weten. “De locaties die men heeft bekeken waren te klein voor wat men nodig heeft.”

Er komt echter wel een coronateststraat bij het P+R-terrein bij Meerstad. Wanneer deze teststraat open gaat is nog niet bekend, ook is onbekend hoeveel testen er per dag uitgevoerd kunnen worden. “Voordeel van deze locatie is dat het goed bereikbaar is met het openbaar vervoer, maar ook met de auto en op de fiets”, aldus Schuiling.